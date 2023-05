Italien – Meloni provoziert mit einer Entscheidung im Kampf gegen die Mafia Die italienische Regierungschefin drückt eine langjährige Gefolgsfrau als Präsidentin der Anti-Mafia-Kommission durch. Opposition und Opferverbände sind entsetzt. Marc Beise aus Rom

Pragmatisch, aber auch sehr zielstrebig als Vorsitzende ihrer Partei Fratelli d’Italia: Premierministerin Giorgia Meloni. Foto: Alessandra Tarantino (Keystone)

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella legt trotz seiner 81 Jahre ein ungeheures Pensum hin. Praktisch täglich hält er eine wegweisende Rede – was sich mit dem politischen Umfeld erklärt, in dem er tätig ist. Mattarella ist das personifizierte Gegengewicht zu einer sehr rechts positionierten Koalitionsregierung mit einer Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an der Spitze.