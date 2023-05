Überschwemmungen in Italien – Meloni sucht europäische Rettungsringe Italiens Regierung braucht dringend Geld für Opfer der Flutkatastrophe. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Nicht obwohl, sondern weil nun die Sonne scheint. Marc Beise aus Rom

Empathisches Auftreten in der Krisenregion: Regierungschefin Meloni mit freiwilligen Helfern in Faenza, das zur Region Emilia-Romagna gehört. Foto: AFP

In der von den Folgen der katastrophalen Überschwemmungen der vergangenen Woche gezeichneten Region Emilia-Romagna geht das Aufräumen weiter, immer noch sind vor allem in den Bergen Orte auf dem Landweg nicht erreichbar, auch wenn das Wasser sich weiter zurückzieht. Die Arbeiten in der Ebene sind ein Wettlauf mit der Zeit, denn der Wetterumschwung von Regen zu Sonnenschein hat zwar die akute Überschwemmungsgefahr gebannt, der Schlamm in Häusern, Strassen und Städten droht sich in der Sonne aber zu einer festen Masse zu formen, hart wie Zement.