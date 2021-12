Wegweisendes Urteil in Deutschland – Menschen mit Behinderung müssen bei Corona-Triage geschützt werden Weil sie befürchteten, als Erste wegen überfüllten Intensivstationen abgewiesen zu werden, hatten neun Handicapierte in Deutschland beim Verfassungsgericht Beschwerde eingereicht. Wolfgang Janisch aus Karlsruhe

Wer darf leben, wer muss sterben? Intensivstation in Bochum. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Neun Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer waren es, die beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe um Schutz nachgesucht haben, selten war bei Verfahren die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Menschen so augenfällig. Einer von ihnen, 30 Jahre alt, ist geistig und körperlich schwerstbehindert, seit er kurz nach der Geburt einen Schlaganfall hatte; er kann nicht gehen, nicht stehen, nicht sprechen. Andere leiden an spinaler Muskelatrophie, also einer Verkümmerung der Muskeln, die zu Lähmungen führen kann – auch in der Atemmuskulatur. Der Älteste von ihnen ist weit über siebzig, schwer herzkrank und Diabetiker.

Für sie alle ist die Corona-Pandemie ohnehin eine Hochrisikophase. Nun aber kommt zum Infektionsrisiko eine weitere Gefahr hinzu – die Gefahr, im Rennen um die knapp werdenden Intensivbetten aussortiert zu werden. Mit der herannahenden Omikron-Welle und der Personalknappheit in den Intensivstationen könnte in Deutschland die Triage drohen.

Heute Dienstag hat das Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsbeschwerde entschieden. Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage treffen. Andernfalls bestehe das Risiko, dass Menschen in einer Triage-Situation bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungsressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt werden, betonte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss. Auch die Ärzte brauchten Unterstützung, um die dann anstehenden schweren Entscheidungen zu treffen.

Die Beschwerde hat der Hamburger Anwalt Oliver Tolmein geschrieben; einen Eilantrag hatte das Gericht im Juli 2020 abgewiesen. Worum es geht, hat vor einem Jahr Nancy Poser im Interview mit der TAZ formuliert; sie hat in Karlsruhe geklagt und ist selbst Richterin. Sollte sie mit einem Herzinfarkt eingeliefert werden, werde sie nach den Regeln der Vergabe von Intensivbetten mit ihrem Rollstuhl und ihrer Muskelerkrankung wohl schlechter bewertet als ein Raucher mit Covid-19. Dann bekomme sie kein Intensivbett «und muss sterben, ganz genau».

Regeln im Gesetz festschreiben

Zunächst wollte die Beschwerde lediglich durchsetzen, dass die Regeln der Triage in einem Gesetz festgelegt werden – vom demokratisch gewählten Parlament und nicht von Ärzteverbänden. Zwar setzt die Rechtsprechung des Gerichts hohe Hürden, wenn es darum geht, den Bundestag zum Erlass von Gesetzen zu zwingen. Aus Tolmeins Sicht gebietet dies aber der Grundsatz, wonach wesentliche gesellschaftliche und rechtliche Fragen eben in einem Gesetz beantwortet werden müssen.

Zugleich war aber klar, dass die Beschwerde in Karlsruhe weit mehr erreichen will als die Schaffung einer demokratisch sauberen Grundlage. Wie auch in der Schweiz, wo die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften Triage-Richtlinien festlegt, gibt es auch in Deutschland bereits Regeln für die Trage. Niedergelegt sind sie in den klinisch-ethischen Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften für die «Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der Covid-19-Pandemie». Diese Empfehlungen sind aus Sicht Tolmeins diskriminierend – was im Kontext der Pandemie auch «tödlich» bedeuten kann.

Die «klinische Erfolgsaussicht»

Das zentrale Kriterium für die Verteilung von Intensivbetten an zu viele Patienten ist die «klinische Erfolgsaussicht». In der Richtlinie heisst es ausdrücklich: Eine Priorisierung sei «nicht zulässig aufgrund des kalendarischen Alters, aufgrund sozialer Merkmale oder aufgrund bestimmter Grunderkrankungen oder Behinderungen». Soll heissen: Auch der fitte 80-Jährige kann gegenüber einer schwer angeschlagenen Mittvierzigerin den Vorzug bekommen.

Das Prinzip, die Patientinnen und Patienten mit den besten Überlebenschancen zuerst zu behandeln, ist in der Medizin beispielsweise für den Katastrophenfall anerkannt, wenn die Ressourcen plötzlich nicht mehr ausreichen. Dann gilt es, möglichst viele Menschenleben zu retten.

In den Triage-Empfehlungen ist dies aus Tolmeins Sicht aber ein Versprechen, das einige Absätze später wieder gebrochen wird. Denn unter den Kriterien für die Priorisierung findet sich auch der Allgemeinzustand, einschliesslich einer «Gebrechlichkeit», die mithilfe der «Klinischen Frailty-Skala» zu beurteilen sei, also einer fachlichen Handreichung für die Praxis. «Daraus will man individuelle Erfolgsaussichten der Behandlung ermitteln. Die Daten, die so die Basis der Entscheidung über Leben und Tod bilden, stammen aber aus ganz unterschiedlichen Quellen. Sie ergeben daher Werte, die allenfalls unzulänglich vergleichbar sind», sagte Tolmein dieser Redaktion.

Survival of the fittest?

Grundlage einer Behandlung müsse die individuell zu bestimmende medizinische Indikation sein. Bei Orientierung an abstrakten Erfolgsaussichtswerten bestehe die Gefahr, dass Menschen mit Behinderung schlechter beurteilt würden. «Survival of the fittest», so hatte es Nancy Poser zugespitzt.

So nachvollziehbar es ist, dass diese Regeln bestimmte Gruppen benachteiligen könnten – dazu gehören auch alte Menschen –, so kompliziert ist es, eine andere und gleichwohl gerechte Lösung zu finden. Diskutiert wurde beispielsweise, dass Ungeimpfte an der Pforte zur Intensivstation einen Malus erhalten sollten. Dies freilich wäre ein fundamentaler Bruch mit dem Grundsatz, dass alle Menschen den gleichen Anspruch auf Behandlung haben, seien sie nun Extremsportler, Raucherinnen oder Motorradfahrer. Oliver Tolmein könnte sich da eher vorstellen, bei Menschen mit Behinderung für die Überlebensprognose von vornherein eine längere Behandlungszeit einzukalkulieren. Gleichsam als Diskriminierungsausgleich auf der Intensivstation.

