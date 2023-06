Formel-1-GP von Kanada – Mercedes-Chef äfft Alonso nach – dieser schlägt Hamilton Das Duell der Altmeister ist eines der Highlights des achten Saisonrennens, inklusive Showeinlage von Toto Wolff. Es findet hinter dem überragenden Max Verstappen statt. René Hauri

Hier noch Jäger, später zieht er vorbei auf Rang 2: Fernando Alonso mit seinem Aston Martin im Windschatten von Lewis Hamiltons Mercedes. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Es ist früh in diesem Grand Prix von Kanada, als Max Verstappen den Vogel abschiesst. Zumindest meldet der WM-Leader genau das: dass er mit seinem Red Bull einen Vogel touchiert hat auf dem Circuit Gilles-Villeneuve. Elf Runden sind da gefahren, einen Schaden trägt zumindest das Auto des Niederländers nicht davon – über den Vogel ist nichts bekannt.

Hektisch wird es in dieser Phase des Rennens aber nicht nur für Verstappen, sondern auch für George Russell, der eine Runde später den Aufwärtstrend seines Arbeitgebers Mercedes, der mit den Rängen 2 und 3 zwei Wochen davor in Spanien einsetzte, ziemlich arg bremst.

Nach einer Rechts-links-Kombination verliert er die Beherrschung über seinen Mercedes und schlägt mit dem rechten Hinterrad in die Streckenbegrenzung ein. Der Brite kann nach einem langen Boxenstopp zwar weiterfahren, mit Rang 4, den er zuvor belegte, hat er danach aber nichts mehr zu tun.

Sie schlittern gemeinsam in den Notausgang

Immerhin erlebt er noch eine kurze Aufholjagd, bei der er auch von einer kuriosen Szene profitiert: Nyck de Vries im Alpha Tauri und Kevin Magnussen im Haas duellieren sich so hart, dass Russell auf einer Geraden an beiden vorbeiziehen kann, ehe sich de Vries verbremst und Magnussen mitnimmt in einen Notausgang. Aus diesem kommen die Streithähne nur mit Mühe und Rückwärtsgang wieder heraus. Ganz zu Ende ist das Rennen später für Russell, der wegen überhitzter Reifen aufgeben muss.

Bei seinem Abflug in Runde 12 hat er für die einzige Safety-Car-Phase gesorgt. Die meisten nutzen diese für den ersten Reifenwechsel. Entsprechend herrscht in der Boxengasse wildes Treiben. Es kommt dabei zu einer Situation, die Mercedes-Sportchef Toto Wolff zu einer pantomimischen Einlage veranlasst.

Sein Starfahrer Lewis Hamilton ist nach dem Pneuwechsel direkt vor den Aston Martin von Fernando Alonso gefahren, den er gleich nach dem Start überholt hat. Es geht da um Rang 2 zwischen den Altmeistern – und darum, ob das unter «unsicheres Losfahren» geht und damit eine Strafe nach sich zieht. Weil Alonso vielleicht etwas gar theatralisch nach links gezogen hat, um der ganzen Motosportwelt zu zeigen, dass die Situation gefährlich war, äfft ihn Wolff ganz offensichtlich nach.

Grimasse und Pantomime

Der Österreicher sitzt in der Mercedes-Garage, hält ein imaginäres Lenkrad in der Hand, macht eine unschöne Grimasse und steuert in der Luft wild nach links und rechts. Es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Genau wie das Duell von Hamilton und Alonso auf der Strecke. Bald nachdem der Safety-Car wieder verschwunden ist, attackiert Alonso Hamilton, schliesslich kommt er vorbei und bleibt bis zum Schluss vor dem Briten auf Rang 2. Alonso holt damit seinen sechsten Podestplatz im achten Rennen dieser Saison.

Die gleichen Zahlen weist Verstappen auf. Sechs von acht Rennen hat er nun gewonnen, einmal mehr tut er das äusserst souverän. Nie läuft der Niederländer Gefahr, nicht zu siegen. Er sorgt mit seinem 41. Triumph auch für ein Jubiläum: Red Bull feiert in Kanada seinen 100. Sieg in der Formel 1.

Einen guten Tag erlebt auch Valtteri Bottas, der als Zehnter zum zweiten Mal punktet in dieser Saison. Zhou Guanyu, Teamkollege beim Schweizer Alfa-Romeo-Team, wird Sechzehnter.



René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

