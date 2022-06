MG bringt kompaktes E-Modell

Der chinesische Autobauer MG Motors will Ende des Jahres das elektrische Kompaktmodell MG4 Electric auf den Markt bringen. Später auch in Europa. Das Schrägheckmodell basiert auf einer neuen Plattform des Mutterkonzerns SAIC und streckt sich auf eine Länge von 4,29 Metern. Zwei Batterievarianten mit 51 oder 64 kWh Kapazität stehen für den Fünfsitzer zur Wahl, die eine Reichweite von bis zu 350 beziehungsweise 450 Kilometern nach WLTP ermöglichen. In Verbindung mit der kleinen Batterie ist ein 125 kW/170 PS E-Motor an Bord, der stärkere Akku ist mit einem 150 kW/205 starken E-Motor gekoppelt.