Nansen-Preis – Merkel kommt nach Genf für Auszeichnung «Wir schaffen das!» sagte die Ex-Kanzlerin 2015 im Hinblick auf die Flüchtlingskrise. Für ihre Politik wurde sie von vielen kritisiert. Vom Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen wird sie nun geehrt.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird mit dem Nansen-Preis des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) in Genf ausgezeichnet. Dieses würdige damit Merkels Politik insbesondere gegenüber syrischen Flüchtlingen, wie das UNHCR am Dienstag mitteilte.

Mehr als 1,2 Millionen Menschen waren vor einigen Jahren aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet, nachdem die Kanzlerin beschlossen hatte, sie aufzunehmen. Sie war daraufhin wegen dieser Politik, die von manchen als zu grosszügig angesehen wurde, kritisiert worden.

«Angela Merkel hat grossen moralischen und politischen Mut bewiesen», sagte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. «Sie ist hart geblieben gegen diejenigen, die Angst und Diskriminierung weitergegeben haben», fügte Grandi hinzu. Die ehemalige Regierungschefin wird auch für ihre Bemühungen ausgezeichnet, Flüchtlingen die Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern.

Merkel kommt nach Genf

Die Preisträgerin werde am kommenden Montag bei der offiziellen Zeremonie in Genf anwesend sein, aber die Auszeichnung bedeute nicht, dass Merkel ein Mandat als Botschafterin für das UNHCR annehmen könne, sagte ein UNO-Sprecher.

Nominierungen können jedes Jahr bis Februar von der Öffentlichkeit oder von Mitarbeitern des UNHCR vorgenommen werden. Ein Komitee wählt dann den Preisträger aus, der 150'000 Franken gewinnt. Im Gremium sitzt auch ein Vertreter der Schweizer Regierung, weil der Bundesrat diese Auszeichnung unterstützt.

Feuerwehr für den Umweltschutz

Neben dem Preis an Merkel werden auch mehrere regionale Preise verliehen, die mit 50'000 US-Dollar dotiert sind. Für Afrika zeichnet das UNHCR die Mbera-Feuerwehr aus, die Freiwillige unter den Flüchtlingen in Mauretanien rekrutiert. Diese löschten über 100 Brände und pflanzten Tausende von Bäumen mit dem Ziel, das Ökosystem zu erhalten.

Vicenta Gonzalez erhält den Regionalpreis für den amerikanischen Kontinent. Seit Jahrzehnten unterstützt sie Vertriebene und gefährdete Menschen. Unter anderem gründete sie ein Kakaounternehmen, um Flüchtlingen und Frauen in den Aufnahmegemeinschaften in Costa Rica zu helfen, darunter auch Opfer häuslicher Gewalt.

Für Asien/Pazifik wird die NGO Meikswe Myanmar ausgezeichnet. Sie unterstützt Vertriebene in Myanmar durch Nothilfe, Bildung und Gesundheit.

Hilfe für jesidische Frauen

Der irakische Gynäkologe Nagham Hasan wird für den Nahen und Mittleren Osten geehrt. Er behandelte jesidische Frauen, die Verfolgung, Sklaverei und sexualisierte Gewalt durch die Dschihadisten des Islamischen Staates (IS) erlitten, in dem, was viele Uno-Akteure als «Völkermord» an dieser Bevölkerungsgruppe betrachteten.

Da die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen weltweit zum ersten Mal die 100-Millionen-Grenze überschritten hat, ruft Grandi die Öffentlichkeit auch dazu auf, das «Mitgefühl» dieser Personen oder Gruppen gegenüber denjenigen zu würdigen, die gezwungen waren, aus ihren Wohnungen und Ländern zu fliehen. Er lobt auch die seit langem gezeigte Grosszügigkeit von Staaten wie der Türkei, Pakistan oder Uganda.

