Neue Spur in deutschem Kriminalfall – Messerangreifer aus Fitnesstudio soll zuvor Mann getötet haben Im Fall des Duisburger Messerangreifers ermittelt die Polizei nun auch wegen Mordes. Ausserdem gibt es Hinweise auf ein islamistisches Motiv.

Tatort Fitnesstudio: Der 26-Jährige verletzte in Duisburg vier Menschen schwer. Foto: Keystone

Gegen den Messerangreifer, der in einem Duisburger Fitnesstudio vier Männer schwer verletzt haben soll, laufen wegen eines zuvor begangenen Tötungsdelikts an einem Mann nun auch Mordermittlungen. Dem auch unter Islamismusverdacht stehenden 26-Jährigen werde vorgeworfen, in der Nacht zum Ostersonntag in Duisburg einen 35-Jährigen mit einer Waffe erstochen zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Donnerstag mit.

Das Opfer habe zahlreiche Stich- und Schnittwunden erlitten, denen es einige Stunden später erlegen sei. Durch eine Auswertung gefundener molekulargenetischer Spuren am Tatort und an den Schuhen des 26-Jährigen bestehe nun auch wegen dieser Tat ein dringender Tatverdacht. Zu molekulargenetischen Spuren gehören beispielsweise Blut, Speichel oder Haare. Der bereits bestehende Haftbefehl wegen versuchten Mordes solle nun um die Tat erweitert werden. Weitere Details nannten die Ermittler nicht.

Fotos von Überwachungskameras halfen

Der syrische Staatsangehörige soll am Dienstagabend vergangener Woche in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt um sich gestochen und vier Männer im Alter von 21, 24 und 32 Jahren mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt haben, den 21-Jährigen dabei lebensgefährlich. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler sprachen zunächst von einem gezielten Angriff. Wenige Tage später erklärten sie, dass es Hinweise auf ein islamistisches Motiv des 26-jährigen Tatverdächtigen gebe.

Nach der Bluttat war die Identität des Täters tagelang unbekannt. Die Polizei suchte mit einer Personenbeschreibung nach dem Verdächtigen und schaltete ein Hinweisportal im Internet. Erst nachdem die Polizei Fotos von Überwachungskameras veröffentlichte, die den Tatverdächtigen zeigten, rückte der 26-jährige Syrer in den Fokus der Ermittler.

Zeugen – offenbar aus der Nachbarschaft des Verdächtigen – erkannten den Mann wieder und meldeten sich bei den Beamten. Dessen Wohnung befindet sich demnach in der Nähe des Fitnessstudios. In der Nacht zum Sonntag wurde der Mann von Spezialkräften in der Wohnung festgenommen. Dort wurden auch zwei Messer gefunden, die als Tatwaffen infrage kommen.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.