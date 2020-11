Wird es am Dienstagmorgen auf den Strassen in Winterthur wirklich so aussehen? Klar ist für Meteo Schweiz, dass es am Dienstag auch in Winterthur schneien wird «und dass bei Temperaturen um 0 bis 1 Grad voraussichtlich ein paar Zentimeter Schnee liegen bleiben werden».

Archivfoto: Johanna Bossart