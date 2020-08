Aktuelle Wetterwarnung – Meteorologen erwarten jetzt auch für Winterthur viel Regen Am Sonntag erreicht ein neues Feuchtepaket die Nordostschweiz und bringt intensiven Dauerregen – die Hochwassergefahr steigt. Thomas Münzel

Es wird noch ungemütlicher: Bis am Sonntagnachmittag fällt laut den Meteorologen von Meteo Schweiz auch in Winterthur und Umgebung intensiver Dauerregen. Foto: Sabine Rock

Meteo Schweiz hat am Samstag jetzt auch für Winterthur und Umgebung eine Wetterwarnung herausgegeben. Die Meteorologen erwarten – wie bereits in Graubünden und im Tessin – nun auch in der Nordostschweiz ab Sonntagfrüh intensiven und ergiebigen Dauerregen. Meteo Schweiz rechnet für den Raum Winterthur bis am Sonntagabend mit einer Regenmenge zwischen 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter.