Wetterwarnung für Winterthur – Meteorologin erwartet schwierige Strassenverhältnisse Vorsicht im Berufsverkehr! Am Montagmorgen kann es im Raum Winterthur wegen Schneefall zu Behinderungen kommen. «Wir erwarten bis zu 10 Zentimeter Schnee», sagt Meteorologin Daniela Roth. Thomas Münzel

Auto- und Velofahrer müssen sich in Winterthur erneut auf schwierige Strassenverhältnisse einstellen. Archiv-Foto: Johanna Bossart

Wer sich derzeit im Homeoffice befindet, ist am Montagmorgen klar im Vorteil. Denn auf den Strassen und Trottoirs in Winterthur und Umgebung dürfte es zum Wochenstart ziemlich rutschig werden. Der Grund: Daniela Roth, Meteorologin bei Meteo Schweiz, erwartet in der Nacht auf Montag neue Schneefälle. «Wir rechnen für Winterthur und Umgebung mit bis zu 10 Zentimeter Neuschnee.» Die Temperaturen bewegen sich dabei um den Gefrierpunkt.

«Wir empfehlen denjenigen, die mit dem Auto oder dem Velo unterwegs sind, etwas mehr Zeit einzuplanen», sagt Roth. «Probleme erwarte ich insbesondere auf Nebenstrassen.»