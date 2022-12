Gefahrenstufe 3 – Meteoschweiz erlässt Glatteis-Warnung Das Bundesamt für Meteorolgie hat wegen Strassenglätte für die Alpennordseite die Gefahrenstufe 3 von 5 ausgerufen.

Auf den Schweizer Strassen ist Vorsicht geboten. (Archivbild) Keystone/Salvatore di Nolfi

Das Bundesamt für Meteorolgie und Klimatologie (Meteoschweiz) hat eine Warnung vor Strassenglätte der Stufe 3 von 5 erlassen. Davon betroffen sind die gesamte Westschweiz und weite Teile des Mittellandes, wie Meteoschweiz am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Es bestehe eine erhebliche Glättegefahr. Laut SRF Meteo fällt zunächst Eisregen, der später in Regen übergeht. Die Temperaturen in der Westschweiz und im Mittelland liegen unter dem Gefrierpunkt – im Flachland bei -3 Grad und in höher gelegenen Tälern bei -10 Grad.

Tiefdruckgebiete steuerten in den nächsten Tagen Fronten in die Schweiz. Am Mittwoch ziehe tagsüber feuchte und immer mildere Luft über die Alpennordseite. Sie sorge zunächst für Glättegefahr, dann für Tauwetter.

Bereits gegen Donnerstagabend folge der nächste Feuchteschub aus Südwesten, bevor sich am Freitag eine Kaltfront an die Alpen lege.

SDA/chk

