Traditionsbetrieb in Elgg – Metzgerei Würmli schliesst nach über hundert Jahren Emotional sei es ganz schwierig, aber finanziell unumgänglich, sagt Inhaber Andreas Würmli. Das Würmli-Unternehmen und die Filiale in Neftenbach bleiben bestehen. Nicole Döbeli

«100 Jahre vom Feinsten» steht auf dem Schaufenster. Nun ist bald Schluss. Foto: Madeleine Schoder

103 Jahre lang führten verschiedene Generationen der Familie Würmli die Metzgerei an der Kirchgasse in Elgg. Nun teilen Andreas und Tina Würmli in der «Elgger/Aadorfer Zeitung» mit, dass sie die Filiale nach Ostern schliessen werden.