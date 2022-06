Eishockey: EHC mit Kader-News – Meyer und Ness stürmen weiter für Kloten Bis Sommer 2024 verlängert Dario Meyer seinen Vertrag mit dem Aufsteiger. Martin Ness unterzeichnet für die Saison 2022/23. Zudem stehen die Testspiel-Gegner des EHC Kloten fest. Dominic Duss

Geht zwei weitere Saisons mit Kloten auf Tore- und Punktejagd: Center Dario Meyer bleibt nach dem Aufstieg am Schluefweg. Foto: Robert Pfiffner

Nach seiner Rückkehr in die National League gibt der EHC Kloten die Vertragsverlängerungen mit zwei Stürmern bekannt, die wesentlich zur Erfüllung der Aufstiegs-Mission beigetragen haben. Dario Meyer bleibt den Zürcher Unterländern gleich für zwei weitere Saison erhalten. Der gebürtige Berner wechselte im Januar 2021 per B-Lizenz vom HC Davos an den Schluefweg. Seither spielt der 25-Jährige eine wichtige Rolle im Team.