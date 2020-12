Unfall auf Autobahn in Winterthur – «Mich überrascht dieser Unfall nicht» Der Unfall auf der A1 bei Töss ereignete sich an jener Stelle, an der immer wieder Autofahrer mit einem umstrittenen Manöver Zeit zu gewinnen versuchen. Jigme Garne

Beim Unfall am Montag waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Foto: Marc Dahinden

Der Unfall ereignete sich am Montag im Feierabendverkehr kurz nach der Autobahneinfahrt Töss. Zwei Personenwagen, ein Lastwagen, ein Lieferwagen sowie ein Anhängerzug waren involviert. Zwei Fahrzeuglenker zogen sich mittelschwere Verletzungen zu, zwei weitere Männer wurden leicht verletzt. Wegen des Unfalls musste der vielbefahrene Abschnitt für vier Stunden gesperrt werden.

«Mich überrascht dieser Unfall nicht, oftmals ist Glück dabei, dass nichts passiert», schreibt ein «Landbote»-Leser, der als ehemaliger LKW-Fahrer den Verkehr gut kennt. Es sei nämlich an der Tagesordnung, dass viele Autofahrer und Lastwagenchauffeure – vorwiegend hätten sie Thurgauer und St. Galler Kennzeichen – die Ausfahrt für ein Umfahrungsmanöver nutzen würden.

Dieses geht so: Wenn der Verkehr stockt, fahren sie in Töss von der Autobahn ab. Doch statt Richtung Stadt weiterzufahren, beschleunigen sie auf der parallel verlaufenden Zürcherstrasse und mogeln sich bei der Einfahrt Töss wieder in die Autobahn. Dies in der Hoffnung, auf diese Weise einige im Stau stehende Autos zu überholen.

«Oft geschieht das durch haarsträubende Manöver», berichtete ein anderer Automobilist, der die Strecke täglich fährt, schon 2015 dem «Landboten». Autos würden auf der Zürcherstrasse bis möglichst weit nach vorne rechts überholen und dann links reindrücken. «Dabei drängen sie sich nicht selten im letzten Moment über die ausgezogene Linie oder gar die schraffierte Fläche auf die Autobahn. Ich habe schon einige Streifkollisionen beobachtet.»

Der Trick ist keineswegs neu. Viele der im Stau wartenden Autofahrer ärgern sich darüber und schliessen teils bewusst nahe auf, um die Trickser nicht mehr reinzulassen. Doch Lastwagen oder Cars können allein durch ihre Grösse und Masse ein Durchkommen erzwingen, was wiederum gefährlich ist.

Der Trick ist erlaubt

Der Stadtpolizei Winterthur ist die Situation bekannt. Doch der Umfahrungstrick an sich ist nicht verboten, solange keine Verkehrsteilnehmer gefährdet oder behindert und die Spurwechsel korrekt ausgeführt werden.

«Es besteht Handlungsbedarf», findet hingegen der erfahrene LKW-Fahrer. Er schlägt vor, auf der Parallelstrasse das Tempolimit 50 einzuführen und einen Blitzkasten aufzustellen.

Nach der Mehrfachkollision vom Montagabend untersuchen die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland die genaue Unfallursache. Angesprochen auf die (un)beliebten Umfahrungsmanöver, sagt Erich Wenzinger von der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft: «Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise vor, dass es vor dem Unfall zu einer solchen Situation gekommen ist.»