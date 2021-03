Zürcher Stadtrat – Michael Baumer tritt 2022 erneut an Der Zürcher Stadtrat Michael Baumer (FDP) stellt sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl. Die Delegiertenversammlung muss ihn noch offiziell nominieren.

Der Zürcher Stadtrat Michael Baumer (FDP) tritt 2022 erneut zur Wahl an. Archivfoto: Keystone

FDP-Stadtrat Michael Baumer tritt bei den Wahlen 2022 erwartungsgemäss wieder an. In seiner ersten Legislatur habe Baumer mit seinem Departement der Industriellen Betrieben viel erreicht, teilte Albert Leiser, der Präsident des Wahlvereins, am Montag mit. Baumer ist verantwortlich für die Themen Energie, öffentliche Mobilität und Wasserversorgung.

Vor seiner Wahl in den Stadtrat war der Informatik-Ingenieur von 2003 bis 2018 Mitglied des Zürcher Gemeinderats.

Vor gut zwei Wochen hatte GLP-Stadtrat Andreas Hauri den Reigen eröffnet und seine Wiederkandidatur bekannt gegeben. Vergangenen Freitag erklärte Richard Wolff (AL) dagegen seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Allgemein wird erwartet, dass Daniel Leupi und Karin Rykart von den Grünen wieder antreten werden. Filippo Leutenegger (FDP) wird sich nochmals zur Verfügung stellen, wenn dies von seiner Partei gewünscht ist.

Die grossen Unbekannten sind im Moment die Magistraten der SP. Während Raphael Golta eine weitere Amtsdauer anstreben dürfte, ist ein Verzicht von André Odermatt und Corine Mauch denkbar.

SDA//pag