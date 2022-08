Supreme Court in Kanada – Michelle O’Bonsawin als erste Indigene für oberstes Gericht nominiert Der kanadische Premier Justin Trudeau hat zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein Mensch indigener Abstammung als Richterin fürs höchste Gericht vorgeschlagen.

Die Richterin Michelle O’Bonsawin soll als erster Mensch indigener Abstammung an das höchste Gericht Kanadas berufen werden. Er habe O’Bonsawin nominiert, teilte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Wochenende mit. Die Richterin stammt aus der Provinz Quebec und arbeitet seit einigen Jahren am höchsten Gericht der Provinz Ontario. In der kommenden Woche soll ihre Nominierung bestätigt werden.

Die Ureinwohner wurden in dem nordamerikanischen Land lange brutal unterdrückt. Premierminister Trudeau setzt sich für eine Versöhnung ein. Vor wenigen Wochen reiste auch der Papst nach Kanada, um bei ihnen um Vergebung dafür zu bitten, dass jahrzehntelang Bedienstete an von der Kirche geführten Internaten Ureinwohner-Kinder erniedrigten, sie von ihrer Kultur entfremdeten und missbrauchten.

