Neues Betriebssystem – Microsoft hat sein Windows-8-Trauma noch nicht überwunden Für Version 8.1 gibt es ab dem 10. Januar 2023 keine Updates mehr, Nummer 7 ist endgültig am Ende. Wie geht es jetzt weiter? Matthias Schüssler

Windows 8 stammt aus der Zeit, als Steve Ballmer noch der Chef war und die Ambition hatte, Apples iPad Paroli zu bieten. Foto: Damian Dovarganes (Keystone)

Am Dienstag, 10. Januar 2023, endet ein Kapitel in der Geschichte von Microsofts Betriebssystem: Windows 8.1 wird in Rente geschickt. Für diese Version gibt es per sofort keine Sicherheitsupdates mehr. Das heisst, dass sie abgelöst werden muss.