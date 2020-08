Wohnen in Winterthur – Mieten sind gleich stark gestiegen wie in Zürich Was macht die Corona-Krise mit dem Immobilienmarkt? Die Städte bleiben Hotspots, gerade auch Winterthur. Der aktuelle Bauboom dürfte hier in den nächsten Jahren etwas abflauen. Till Hirsekorn

Im Vogelsang entstehen bis 2021 161 neue Wohnungen. Foto: Till Hirsekorn

Blickt man auf eine Karte zu den Mietwohnungspreisen in der Schweiz, stechen zwei Regionen deutlich heraus: Der Arc lémanique von Genf bis Montreux und die Grossregion Zürich, von Kloten über die Seegemeinden hinunter bis nach Meggen LU am Vierwaldstättersee. Dort kosten ausgeschriebene 90-Quadratmeter-Wohnungen häufig 2000 Franken oder mehr (Stand 2019). In Winterthur und gerade auch in der Region sind die Preise mit 1400 bis 1800 Franken bereits deutlich moderater.