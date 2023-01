Wohnen in Winterthur – Mietwohnungen in der Stadt sind so teuer wie noch nie Ob grosse Luxuswohnung oder bescheidene Einzimmerwohnung: Die Winterthurer Mieter zahlen immer mehr. Nur bei den Genossenschaften wurde das Wohnen günstiger. Jonas Keller

Die Genossenschaften, wie die Gesewo mit ihrer Giesserei in Neuhegi, trotzen dem Trend zum teureren Wohnen. Foto: Patrick Gutenberg

Wohnen in Winterthur wird teurer. Besonders in den letzten beiden Jahren sind die Mieten merklich gestiegen. Und das in allen Preissegmenten und für alle Wohnungsgrössen. Das geht aus einer Antwort des Stadtrats auf eine Anfrage von Stadtparlamentarier Roland Kappeler (SP) hervor.