58 Milliarden Gewinn – Migration erhöht den Schweizer Wohlstand Eine neue Studie räumt mit dem Vorurteil auf, dass Migration in Zu- und Abwanderungsländern schädlich sei. Peter Burkhardt

Zuwanderung erhöht die Wirtschaftskraft der Schweiz. Ein Mann meldet sich bei den Einwohnerdiensten der Stadt Bern an. Foto: Keystone

Kostet Zuwanderung die Einheimischen ihre Arbeitsplätze? Und führt Abwanderung in den Herkunftsländern zu einem derart grossen Talentverlust, dass die gesamte Wirtschaft leidet?

Nein, sagt eine neue Studie des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG). Im Gegenteil sei für rund 80 Prozent aller Länder die Zu- und Abwanderung unter dem Strich ein Gewinn. Zuwanderungsländer verzeichneten ein durchschnittliches Plus von zwei Prozentpunkten beim Wachstum des Bruttoinlandprodukts, weil kulturell gemischte Gesellschaften innovativer seien. In der Folge stiegen auch die Produktivität und die Einkommen an.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung