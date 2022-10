Einkaufen in Winterthur – Migros-Filiale ohne Personal kommt Ende Oktober An der Sulzerallee eröffnet in wenigen Wochen eine Migros, die 24/7 geöffnet ist. Till Hirsekorn

Eine solche oder ähnliche Teo-Filiale, wie es sie bereits in Deutschland gibt, wird bald auch an der Sulzerallee getestet. Foto: PD

Premiere feiert die erste Teo-Filiale nächste Woche in Bürglen TG. Zwei Wochen später, also Ende Monat, ist es in Neuhegi-Grüze an der Sulzerallee so weit, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Teo ist eine kleine Migros-Filiale im Stile einer Holzbox, ein begehbarer Einkaufsautomat quasi.