Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Migros hält der Mode die Stange Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Ons Lauf mit der Sonntagspresse

Mitinhaber David Allemann (links) im Februar 2019 in der Entwicklungsabteilungen von On. Foto: Urs Jaudas

Schweigen oder reden? Der Turnschuhhersteller On ist sich diesbezüglich unschlüssig. Erst verweigerte das Unternehmen gegenüber der SonntagsZeitung jeglichen Kommentar zu den Problemen mit Zulieferern in Vietnam. Dies mit Verweis auf eine nach US-Vorschriften geltende Schweigepflicht nach dem Börsengang. Nach Erscheinen des Artikels rang sich das Unternehmen doch zu einem kurzen Statement durch.

Im Sommer 2020 geschah Ähnliches. Die «NZZ am Sonntag» berichtete über den geplanten Börsengang für den Herbst dieses Jahres, was On nicht kommentieren wollte. On-Mitinhaber David Allemann meldete sich nach Erscheinen des Artikels dann in einer Mitteilung: «Die Spekulationen in der Sonntagspresse stimmen nicht.» On habe «keine Pläne für einen Börsengang im nächsten Jahr». Rund 14 Monate später jubelte er auf dem Balkon der New Yorker Börse – am ersten Handelstag der On-Aktien.