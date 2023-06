Nach Coop, Volg und Landi – Migros plant neue Filiale in Wiesendangen An der alten Frauenfelderstrasse plant die Migros Ostschweiz eine neue Filiale in einem bestehenden Gewerbegebäude. Jonas Gabrieli

Von der Fläche her ist die geplante Wiesendanger Filiale vergleichbar mit jener beim Obertor in Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Das Einkaufsangebot in Wiesendangen soll wachsen: Nach Coop, Volg und Landi will ab Herbst 2024 auch die Migros vor Ort präsent sein. Der orange Riese plant, mit einem Supermarkt an der Alten Frauenfelderstrasse 9 einzuziehen. Dort, auf der dorfabgewandten Seite des Bahndamms auf Höhe des Sportplatzes Rietsamen, befindet sich die Gewerbeliegenschaft der Willy Erny AG. Rund 400 Quadratmeter gross soll die Fläche im Erdgeschoss des Gebäudes für die Kundinnen und Kunden werden, schreibt die Migros Ostschweiz in einer Mitteilung. Zum Vergleich: Die Winterthurer Filiale beim Obertor ist mit ihren 360 Quadratmetern ähnlich gross.

Die Lage beim Wiesendanger Bahndamm in der Nähe der «belebten Frauenfelderstrasse» zeichne sich durch die gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad, Auto und öffentlichem Nahverkehr aus, heisst es in der Mitteilung weiter. Für die Kundinnen und Kunden stünden 24 ebenerdige Parkplätze direkt vor dem Laden zur Verfügung. Das Gesuch für den Umbau ist Ende Mai bei der Gemeinde Wiesendangen eingereicht worden. Seit Freitag können die Pläne während 20 Tagen auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.