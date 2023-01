Lebensmittelpreise steigen – Migros und Coop kündigen weitere Preiserhöhungen an Milch und Butter werden erneut teurer. Auch am Kiosk zahlen Kundinnen und Kunden seit dem 1. Januar für diverse Produkte mehr. Edith Hollenstein

Der Einkauf im Supermarkt kostet mehr: Schon letztes Jahr stiegen die Preise für Milchprodukte, dieses Jahr werden sie nochmals teurer. Foto: Alessandro della Bella

Wer am Kiosk ein Päckli Ricola kauft, muss fünf Rappen mehr bezahlen. Die Mitarbeitenden der rund 850 K-Kioske in der Schweiz sind in diesen Tagen daran, im grossen Stil Preisschilder auszuwechseln. Nicht nur Bonbons und Kaugummi wurden mit dem Jahreswechsel teurer, auch Getränke wie Eistee oder Bier.