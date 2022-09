Immobilien in Bauma – Migros zieht sich aus Landi-Projekt zurück Die Gemeinde plante auf dem Areal des Alten Landi eine Überbauung mit altersgerechten Wohnungen und Supermarkt. Doch nun ist die Migros ausgestiegen. Rafael Rohner

Der Alte Landi in Bauma soll trotz Rückzug der Migros wie geplant abgerissen werden. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der Gemeinderat hat an der Gemeindeversammlung am Montagabend ein gewichtiges Projekt zurückgezogen: Der Baurechtsvertrag, der auf dem Areal des Alten Landi eine Überbauung mit altersgerechten Wohnungen und einem Migros-Supermarkt hätte ermöglichen sollen, soll nochmals neu beurteilt werden. Der Grund für den Rückzug: Die Geschäftsleitung der Migros Ostschweiz hat dem Gemeinderat mitgeteilt, dass die Migros aus dem Projekt aussteigen will und stattdessen am bisherigen Standort in Bauma festhält, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Freitag sei die schriftliche Bestätigung seitens der Migros bei der Gemeinde eingegangen.

Der Gemeinderat habe daraufhin die veränderte Ausgangslage geprüft und sei zum Schluss gekommen, das Geschäft kurzfristig zurückzuziehen. Eine wesentliche Grundlage des Geschäftes habe sich damit geändert, die weder aus der Einladung zur Gemeindeversammlung noch aus dem beleuchtenden Bericht hervorgegangen sei.

Der Gemeinderat ist enttäuscht

Trotz des Rückzugs der Migros will der Gemeinderat das Areal des Alten Landi entwickeln. Der Abbruch des historischen Gebäudes soll wie geplant erfolgen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Gemeinderat werde eine sorgfältige Neubeurteilung vornehmen. Gemäss Gemeindepräsident Andreas Sudler sei der Gemeinderat natürlich enttäuscht. «Andererseits ergeben sich neue Chancen, die es zugunsten der Entwicklung der Gemeinde zu packen gilt.»

Das Lagerhaus Alter Landi liegt direkt beim Bahnhof Bauma und wurde 1928 erbaut. Im Jahr 1973 wurde das Gebäude nach einem Brand neu aufgebaut. Seit 1994 ist die Liegenschaft im Besitz der Gemeinde. Die Gemeinde will das Gebiet seit längerem mit einer Überbauung aufwerten.

Geplant waren auf dem fast 5000 Quadratmeter grossen Areal rund 15 neue Wohnungen, Gewerbeflächen und ein Supermarkt. Bei einem Teil der Räume hatte sich die Gemeinde ausserdem ein Vormietrecht gesichert. So hätten Räume entstehen können, welche der Bevölkerung dienen. Auch ein Café sollte in die Überbauung einziehen. Und vor dem Gebäude war ein Platz vorgesehen, der Raum für einen Markt oder andere Veranstaltungen geboten hätte.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.