Folgen der Trockenheit – Milchkühen in der Region droht vorzeitig der Schlachthof Wegen der Sommerdürre fehlt dem Vieh mancherorts das Futter. Einige Bauern im Weinland werden deshalb vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Thomas Münzel

Eine Kuhweide ohne Gras: Aufgrund der grossen Trockenheit finden die Milchkühe in manchen Regionen kaum noch etwas Fressbares. Foto: Keystone

Landwirt Rainer Früh in Kleinandelfingen seufzt. Denn seine Böden sind viel zu trocken. Das Gras auf den Weiden wächst schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Seine 15 Milchkühe finden deshalb kaum noch etwas Fressbares. «Das wenige, was jetzt noch auf den Weiden vorhanden ist, schmeckt etwa so gut wie alter, labbriger Salat», sagt Früh. Das würden seine Kühe links liegen lassen.