Millennials und Generation Z – Was um Himmels willen machen diese jungen Menschen im Kloster? Besinnung statt Party, Beten statt Pauken – eine Abtei am Zürichsee wirbt um junge Menschen. Mit Erfolg, wie ein Besuch zeigt. Nadja Pastega

Fiona (23) im Klostergarten mit Schwester Ruth. Foto: Joseph Khakshouri

Uuund Klappe, Kamera läuft: Eine Drohne schwebt elegant über das Klostergelände der Zisterzienserinnen-Abtei in Jona. Ein Panoramablick aus der Vogelperspektive, vom Himmel auf die Erde. Vor dem Zürichsee steht Schwester Andrea. Im Hintergrund singt ein Christus-Chor. «Hallo und Grüezi mitenand», sagt die Nonne. «Du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt? Und du möchtest dich mit Fragen beschäftigen wie: Was ist mir wichtig im Leben? Bei uns findest du dazu die Gelegenheit.» Man solle sich einfach melden, per Telefon oder E-Mail. Gerne auch per Zoom.