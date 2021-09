Kolumne «Tribüne» – Milliardäre im Weltraum Einst war der «Landbote»-Kolumnist fasziniert von Raumfähren und fremden Planeten. Heute fragt er sich, was Bezos und Branson dort wollen. Tobias Engelsing

Quält euch da unten ruhig ab mit dem Klimawandel: «Scotty, voller Schub, Warp 2!» Foto: Archiv

Der Weltraumflug der Milliardäre Bezos und Branson weckt Kindheitserinnerungen: Als Neil Armstrong und Buzz Aldrin im Juli 1969 als erste Menschen den Mond betraten, sass ich zu später Nachtstunde nicht vor dem Telefunken-Fernsehgerät. Tags darauf sah ich als knapp Neunjähriger die verwackelten, bewegenden Bilder.

Um diese Zeit etwa durfte ich auch erstmals die Serie «Raumpatrouille Orion» mit Dietmar Schönherr anschauen. Von da ab faszinierte mich die Raumfahrt. Aus meinen Spielzeugautos wurden Raumfähren, im Kinderzimmer hingen mit Aluminiumfolie ummantelte Gummibälle von der Decke herab: meine persönliche Milchstrasse. An der Fasnacht trug ich einen von der Grossmutter geschneiderten Raumanzug aus schillerndem Vorhangstoff, ein Waschmittelkarton war der Helm.

«Die neue TV-Serie ‹Mein Onkel vom Mars› fand ich als 16-jähriger Pubertierender nur noch peinlich.»

Doch die Faszination verlor rasch an Glanz. Die neue TV-Serie «Mein Onkel vom Mars» (ab 1976) fand ich als 16-jähriger Pubertierender nur noch peinlich. Eines Tages besuchte der weltberühmte Astronaut Neil Armstrong von Zürich-Kloten kommend sogar den Provinz-Orbit von Konstanz und kaufte bei einem Herrenausstatter eine Krawatte. Auch das liess mich kalt.

Bis heute aber bin ich begeistert von der Satire «Mars Attacks!» mit Jack Nicholson als ignorantem US-Präsidenten, den die Marsianer während ihrer Erd-Invasion kurzerhand erledigen. Der bitterböse Film karikiert die Überheblichkeit der Erdenbewohner. Vielleicht deshalb frage ich mich jetzt auch, was die beiden Milliardäre Bezos und Branson neuerdings im All wollen?

«Fortschritt», raunen beide. Man müsse neue Welten erschliessen, die Raumfahrt «demokratisieren». Vermutlich haben die beiden Männer früher auch die Serie «Star Trek» gesehen, in deren Vorspann es heisst: «Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.»

Ist dieses «Vordringen» der beiden Superreichen ins All nur ein hormongesteuertes Kräftemessen zweier Angeber, für deren Machogehabe die Erde zu klein geworden ist? Brauchen wir solche Visionäre wirklich, die mit ihren Treibstoff fressenden Raketen signalisieren, man könnte die Probleme des alten Planeten unter Einsatz von Technik auf andere Planeten exportieren? Nach dem Motto: Quält euch da unten ruhig ab mit dem Klimawandel, wir verlagern die Zukunft ins All und sind dann mal weg. Oder wie Captain Kirk von «Raumschiff Enterprise» in solchen Momenten sagte: «Scotty, voller Schub, Warp 2!»

