Neues CO₂-Gesetz – 7 Milliarden für den Klimaschutz – aber wer bezahlt das? Bundesrat und Parlament schnüren milliardenschwere Pakete für mehr Klimaschutz. Wer zahlt am Ende? Auf wessen Kosten geht der Effort? Es droht ein heftiger Verteilkampf. Stefan Häne

Solarpanels statt Ölheizung: Wer finanziert den Ausstieg aus den fossilen Energien? Foto: Christian Beutler (Keystone) NE

Ein Jahr vor den nationalen Wahlen zeigt sich das Parlament ausgabefreudig. Mit insgesamt 3,2 Milliarden Franken will es die Energiewende beschleunigen. 2 Milliarden an Finanzhilfen sollen, über zehn Jahre verteilt, in den Ersatz fossiler Heizungen und Gebäudesanierungen fliessen, weitere 1,2 Milliarden in die Förderung neuer Technologien, dies über einen Zeitraum von sechs Jahren.