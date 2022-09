Abgelehnte Erbschaften – Millionär schlägt Erbe aus – Spital bleibt auf Rechnungen sitzen Konkurse wegen ausgeschlagener Erbschaft häufen sich. Ein besonderer Fall ereignete sich in Stäfa. Raphael Meier

Wenn eine verschuldete Person verstirbt, bleiben die Rechnungen immer öfter unbezahlt. Symbolfoto: Tamedia

Als sein 93-jähriger Vater letzten September mit der Ambulanz ins Spital Männedorf gebracht werden musste, kurvte Franz Müller (Name geändert) gerade mit seinem Oldtimer an einer einwöchigen Rallye durch Schottland. Für den Finanzinvestor und Multimillionär ist das keine ungewöhnliche Beschäftigung. Wie in der Zeitschrift «Beobachter» kürzlich zu lesen war, nahm der Oldtimer-Fan Jahr für Jahr an diversen Rallyes auf der ganzen Welt teil, egal ob in England, Italien, Portugal oder Kenia.