Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Millionärin gefährdet mit ihrem Pferdetransporter auf der A1 Menschen Eine Frau blieb mit ihrem Pferdetransporter auf der Überholspur der A1, obschon ihr Gefährt zu breit war. Das Gericht hat sie wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt. Patrick Gut

Aus Sicht des Richters hat die Beschuldigte «grobfahrlässig gehandelt». Archivfoto: Madeleine Schoder

Am Anfang waren neun Zentimeter – am Ende stand die Gefährdung von Menschen. Neun Zentimeter zu breit – exakt 209 Zentimeter – war der Pferdetransporter, mit dem die am Zürichsee wohnhafte Beschuldigte auf der A1 in Richtung St. Gallen unterwegs war.