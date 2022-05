Stadtwerk Winterthur – Millionen-Gewinn für Stadtwerk – aber deutlich weniger als 2020 28 Millionen Gewinn machte Stadtwerk im vergangenen Jahr. Das ist deutlich weniger als noch im Vorjahr. Gregory von Ballmoos

Millionengewinn aber nicht wie gewünscht: Stadtwerk Winterthur schrieb deutlich weniger Gewinn als noch im letzten Jahr. Madeleine Schoder/Tamedia

Stadtwerk hat mehr geheizt, gleich viel Umsatz erzielt und doch weniger Gewinn geschrieben. So lässt sich die Medienmitteilung der Stadt vom Freitagmorgen zusammenfassen. Der Umsatz beläuft sich auf 239 Millionen Franken und ist damit fast gleich hoch wie im letzten Jahr.

Dennoch ist der Gewinn deutlich geschrumpft. Statt 43 Millionen im Vorjahr nahm Stadtwerk nur noch 28 Millionen Franken ein. Davon muss Stadtwerk 12 Millionen an die Stadt abliefern. Bleiben für Stadtwerk 16 Millionen übrig. Dieses Geld fliesst in das Eigenkapital von Stadtwerk, dieses beläuft sich per 31.12.2021 auf fast 850 Millionen Franken.

Teures Gas und weniger Wasser

Ein Grund für das schlechtere Ergebnis sieht Stadtwerk beim Wetter und bei einem Rekurs aus dem Parlament. Durch den regnerischen Sommer habe man weniger Wasser verkauft, schreibt Stadtwerk in der Mitteilung. Zudem wollte man den Gaspreis erhöhen, das Vorhaben wurde durch Stadtparlamentarier Fredy Künzler (SP) gestoppt. «Dies führt bei Stadtwerk zu Mindereinnahmen in der Höhe von mehreren Millionen Franken», heisst es in der Mitteilung.

