Menschen auf der Flucht – Minderjährige aus Griechenland kommen in Schweiz Über hundert humanitäre Organisationen und Vereine forderten vom Bundesrat und Parlament, die Flüchtlingscamps in Griechenland zu evakuieren. Der Kompromiss: 20 unbegleitete minderjährige Asylsuchende aus Griechenland werden heute willkommen geheissen. Nora Seebach

Die Schweiz hatte Griechenland im Januar angeboten, unbegleitete minderjährige Asylsuchenden im Rahmen der Dublin-Verordnung aufzunehmen: Kinder in einem Flüchtlingslager in Griechenland. Foto: Orestis Panagiotou (EPA/KEYSTONE)

Eine Gruppe von rund 20 unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden aus Griechenland ist auf dem Weg in die Schweiz. Das melden NGOs, die an Ostern einen Appell für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland in der Schweiz lancierten, mit Berufung auf das Staatsekretariat für Migration.

Ein Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM) bestätigte die Angaben im Communiqué. Die Ankunft von rund 20 Minderjährigen sei für Samstagabend geplant, sagte er auf Anfrage. Nähere Angaben wollte der Sprecher aus Rücksicht auf die betroffenen jungen Menschen noch nicht machen. Nach der Ankunft werde informiert.

110 humanitäre Organisationen, Vereine, Gruppierungen und NGOs forderten vor einigen Wochen in einem Osterappell vom Bundesrat und Parlament, die Flüchtlingscamps in Griechenland zu evakuieren.

Im Communiqué mit dem Titel «Evakuieren Jetzt» war die Rede von 23 Minderjährigen. Deren Aufnahme sei aber kein humanitärer Akt, kritisieren die Organisationen. Die Aufnahme sei vielmehr für die Schweiz gemäss Dublin-Verordnung verpflichtend; diese sehe Familienzusammenführungen vor. Das SEM hatte im April bekannt gegeben, von den griechischen Behörden 21 Gesuche für die Aufnahme von minderjährigen Asylsuchenden erhalten und bewilligt zu haben. Die Schweiz hatte Griechenland im Januar angeboten, unbegleitete minderjährige Asylsuchenden im Rahmen der Dublin-Verordnung aufzunehmen.