Unglück vor kanadischer Küste – Mindestens vier Tote bei Untergang von spanischem Fischtrawler Ein Schiff mit über 20 Besatzungsmitgliedern ist vor der Küste Kanadas gesunken. Bis jetzt konnten erst drei Menschen lebend geborgen werden.

Das spanische Fangschiff «Villa de Pitanxo» ist an der kanadischen Atlantikküste gesunken, dabei sind mindestens vier Menschen gestorben. Foto: Grupo Nores

Nach dem Untergang eines spanischen Fangschiffes im Atlantik vor der Küste der kanadischen Insel Terranova rechnen Behörden mit mehreren Toten. Mindestens vier Leichen seien bereits am Dienstag im äusserst kalten Wasser geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf den spanischen Seerettungsdienst.

Die Sprecherin der spanischen Regierung, Isabel Rodríguez, sagte derweil vor Journalisten in Madrid, man wisse bis jetzt nur, dass zahlreiche Tote erwartet werden und bisher nur drei Besatzungsmitglieder lebend und stark unterkühlt in einem Rettungsboot geborgen worden seien. Die Rettungskräfte fanden den Angaben zufolge noch zwei leere Rettungsboote und suchen nach einem vierten.

Das Unglück habe sich in der Nacht auf Dienstag (gegen 6 Uhr MEZ) ereignet, hiess es. Nach verschiedenen Angaben aus Spanien waren zum Zeitpunkt des Unglücks zwischen 22 und 24 Seeleute an Bord des aus Galizien im Nordwesten Spaniens stammenden Schiffes «Villa de Pitanxo». Zur Ursache des Untergangs wurde vorerst nichts bekannt. An der Rettungsaktion nehmen nach spanischen Medienangaben mehrere Schiffe und Hubschrauber des kanadischen Seerettungsdienstes sowie auch einige Fischerboote unter anderem aus Portugal und Spanien teil.

Das Schiff, ein 2004 registrierter Trawler, war im Hafen von Marín in Galicien stationiert und gehört dem Reeder Manuel Nores. Wie spanische Medien berichteten, kamen zwölf der 22 Besatzungsmitglieder aus Spanien, acht aus Peru und zwei aus Ghana.





