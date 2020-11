Vorfall im US-Bundesstaat Nevada – Mindestens vier Tote nach Schüssen bei Las Vegas In Henderson hat sich eine Schiesserei ereignet. Der mutmassliche Tatverdächtige befindet sich unter den Toten.

Die örtliche Polizei und ein Swat-Team finden sich beim Wohnkomplex ein, wo der Schusswechsel stattgefunden hat. Foto: Steve Marcus (AP/Keystone/3. November 2020)

Nach Schüssen bei einem Wohnkomplex nahe der US-Stadt Las Vegas kamen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei nach dem Vorfall am Dienstag (Ortszeit) in der Stadt Henderson im Bundesstaat Nevada in ein Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit. Deren Zustand sei jedoch unklar. Unter den Toten befindet sich demnach ein möglicher Tatverdächtiger.

Ein Anrufer habe von Schüssen berichtet und jemanden mit einer möglichen Schussverletzung bei einer nahe gelegenen Tür gesehen. Nach ihrem Eintreffen fanden Polizisten demnach zwei Menschen mit Schusswunden und den möglichen Tatverdächtigen in einem in der Nähe geparktem Auto vor. Nach einem Versuch, diesen anzusprechen, seien weitere Schüsse gefallen.

Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf eine Polizeisprecherin, dass keine Polizisten unter den Toten seien. Zum Tathergang und möglichen Motiven gab es zunächst keine Informationen. Die Stadt Henderson mit rund 310’000 Einwohnern befindet sich rund 26 Kilometer südöstlich von Las Vegas.

