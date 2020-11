Volksinitiative in Winterthur – Mindestlohn kommt vors Volk Jede Person, die in Winterthur arbeitet, soll mindestens 23 Franken pro Stunde verdienen. Das fordert eine im Juni lancierte Initiative. Nun hat das Komitee die nötigen Unterschriften dafür an den Stadtrat übergeben. Leon Zimmermann

Thomas Bolleter (r.), Chefsekretär des Winterthurer Zentralwahlbüros, nimmt die Unterschriften für die Initiative «Ein Lohn zum Leben» von Björn Resener und der ehemaligen Grünen-Kantonsrätin Renate Dürr im Auftrag des Stadtrats entgegen. Foto: Marc Dahinden

Am Dienstagabend haben Björn Resener vom kantonalen Gewerkschaftsbund und die ehemalige Kantons- und Gemeinderätin Renate Dürr (Grüne) knapp 1500 Unterschriften für die Initiative «Ein Lohn zum Leben» an den Stadtrat übergeben. Das Initiativkomitee mit Vertretern diverser Gewerkschaften und Linksparteien will in Winterthur einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde einführen, das sind knapp 4000 Franken brutto im Monat.

Parallel zur Übergabe der Initiative haben sich Tieflohn-Beschäftigte mit einem offenen Brief an den Stadtrat gewandt. Dazu gehört auch Ana Lúcia, eine Reinigerin mit einem Monatslohn von 3700 Franken. «Als Mutter von zwei Kindern ist das sehr wenig Geld. Da überlege ich mir zweimal, ob ich mir ein Sandwich zum Mittagessen leisten kann», schreibt sie im Brief. Gemeinsam mit einer weiteren Unterzeichnerin fordert sie den Stadtrat auf, die Initiative zustimmend an den Gemeinderat zu überweisen. «Viele Mitarbeitende in Tieflohnbranchen können in der Schweiz weder abstimmen noch wählen. Dieser Brief ist für uns eine Möglichkeit, uns politisch einzubringen, um die Situation zu verbessern», sagen die zwei.