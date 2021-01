Bobbahn in Nürensdorf – Mini-Eiskanal macht aus Privatgarten ein Bob-«Paradies» Oberhalb von Nürensdorf sorgt eine kleine Bobbahn für ein Riesengaudi. Ein preisgekrönter Fussballrasenspezialist hat sich im eigenen Garten für einmal dem vielen Weiss anstatt dem Grün zugewendet. Christian Wüthrich

Marco Visetti hat vor seinem Haus an der Strassenecke in seinem Quartier eine Bobbahn für Kinder gebaut. Am Mittwochnachmittag lockte die neue Attraktion vor der Haustür viele junge Wintersportler an. Foto: Raisa Durandi

Es muss nicht «Top of the World» sein, es reicht schon «Top of the Züribiet». Denn nicht auf 1800 Metern, sondern auf etwa 587 Metern über Meer befindet sich der Start des Zürcher Unterländer Mini-Bobruns. Statt St. Moritz heisst der Schauplatz Breite bei Nürensdorf. Und es dominieren nicht Bobprofis, sondern ambitionierte Nachwuchsathleten.

An diesem Mittwochnachmittag ist die Freude im kleinen Weiler etwas oberhalb von Nürensdorf gross. Über ein Dutzend Kinder haben sich eingefunden, um im Garten der Familie Visetti zu rutschen. «Dürfen wir jetzt starten», kreischt es mehrstimmig durchs Quartier, während einige Mütter in sicherer Distanz schmunzelnd die Szenerie beobachten. «Schon super, was er hier gebaut hat», hört man sie sagen.