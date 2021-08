Geduscht zum Essen in Neftenbach – «Minimaler Anstand» – «Negativwerbung vom Feinsten» Ein «Landbote»-Artikel über den Löwen in Neftenbach zog Kreise durch die ganze Schweiz. Was andere Zeitungen schrieben und auf welcher Seite die Leser stehen, lesen Sie hier. Jan Andrin Stolz

Ein «Landbote»-Artikel über das Gasthaus zum Löwen in Neftenbach sorgte kürzlich in nationalen Medien für Aufsehen. Foto: Marc Dahinden

Nachdem der «Landbote» am Mittwoch einen Artikel über das Gasthaus zum Löwen in Neftenbach veröffentlichte, war das Restaurant einige Stunden später bereits bei drei nationalen Zeitungen online. Der «Tages-Anzeiger», «20 Minuten» und der «Blick» schrieben über das Dorfgeschehen in Neftenbach.

Wirt Boris Jaschke hatte den Neftenbacher Sportvereinen vor rund einem Jahr mitgeteilt, dass sie nur noch geduscht in seinem Restaurant einkehren dürfen. Dies, nachdem die damaligen Corona-Regeln das Duschen nach dem Training vor Ort untersagten. Jaschke sieht den Löwen als Speiselokal mit guter Küche und nicht als Dorfbeiz. Seither fühlen sich einige Vereine nicht mehr willkommen im Lokal.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung