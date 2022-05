Aufgefallen in Winterthur – Minus 195 Grad in der Lokstadt In der Lokstadt sollen die Nächte im Sommer besonders heiss werden. Das könnte einem Ex-FCW-Profi in die Hände spielen. Till Hirsekorn

Die Bäumchen sollen auf dem Dialogplatz in der Lokstadt ein angenehmes Mikroklima schaffen. Foto : Marc Dahinden

Winterthur hat viele gute Gelaterias. Die meisten davon in der Altstadt. Eine auch, rein vegan, beim Drehscheibenplatz auf dem Sulzer-Areal. Und keine 200 Meter weiter, mitten in der Lokstadt, steht die Swiss Ice Box. Dort wird man selber zum Glace, wenn man nicht aufpasst. Denn in der Box ist es minus 195 Grad kalt. Weil der Kreislauf angeregt werde, «friere» man sich darin die «Kilos weg», verspricht Swiss Ice Box auf Instagram.