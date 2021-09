Lyrikpreis für Winterthurerin – «Mir fallen ganze Sätze ein» Tara Pfrunder (21) wurde beim deutschen Bundeswettbewerb Lyrix 2021 ausgezeichnet. Nun reist sie zur Preisverleihung nach Berlin. Helmut Dworschak

Tara Pfrunder schreibt Lyrik und Prosa. Foto: PD

«heisse tannenspitzen gegen husten, / kalte küchenfliesen gegen bauchweh / für die liebe ein flaschendreh, / wie schwierig kann es sein?» So beginnt das Gedicht «klarapfel werden» von Tara Pfrunder: Mit einem alten Hausmittel, das man im Hals zu spüren und in der Nase zu riechen meint. Die 21-jährige Autorin wurde für das Gedicht beim Wettbewerb Lyrix für junge Lyrik 2021 ausgezeichnet, als eine von zwölf Autorinnen und Autoren. Die Chance, zu gewinnen, winkt jeden Monat, am Jahresende werden die Besten prämiert. Pfrunder ist die einzige Preisträgerin aus der Schweiz.