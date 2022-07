Public Viewing mit FCZ-Spielerin – «Mir ist es egal, ob es hier mehr Frauen oder Männer hat – Hauptsache Fans» Naomi Mégroz, Nationalspielerin auf Abruf, schaute sich die Partie Schweiz gegen Portugal in Frau Gerolds Garten an – ihr Fazit. Jean-Marc Nia

Auffällig viele Frauen finden sich beim Public Viewing in Frau Gerolds Garten ein. Foto: Sabina Bobst

Und dann wird Naomi Mégroz doch noch erkannt. Das Mädchen, das sie ausmacht und um ein Selfie bittet, ist 13 Jahre alt und heisst Elin. Sie geht an Krücken. Ein Meniskusriss. Zugezogen, natürlich, beim Fussballspielen. Sie spielt beim FC Rafzerfeld und durfte sich das Spiel im Public Viewing in Frau Gerolds Garten in Begleitung ihrer Mutter anschauen. «Megacool» sei das gewesen. Auch wenn das Spiel 2:2 endete.