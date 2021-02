NHL-Spieler aus Winterthur – Mirco Müller hat sich für Schweden entschieden Eishockey-Nationalspieler Mirco Müller hat einen neuen Verein gefunden. Nach über acht Saisons in Übersee wechselt der 25-jährige Winterthurer den Kontinent. Urs Stanger

Mirco Müller vor zwei Jahren zu Besuch im Nachwuchs-Camp seines EHC Winterthur. Madeleine Schoder

Seit dem 11. März 2020 hat Mirco Müller keinen Match mehr bestritten. Damals trat er für die New Jersey Devils in der NHL an, seine letzten Einsätze gab er in der ersten Abwehrlinie an der Seite von P. K. Subban, dem Defensivstar des Teams.

Anfang Oktober gaben die Devils bekannt, dass sie den Vertrag mit dem Winterthurer nicht erneuern werden. Seither ist er als Free Agent auf dem Markt. Clubs in der Schweiz zeigten Interesse an ihm. Zunächst aber blieb der Plan, sich einem Verein in der NHL anzuschliessen.

Daraus ist vorderhand nichts geworden. Nun entschied sich der ehemalige Junior des EHC Winterthur für einen Wechsel nach Schweden. Bei Leksands IF, dem aktuellen Siebten der Meisterschaft, unterschrieb er am Montag einen Vertrag bis Saisonende.

Das letzte Jahr über hielt er sich vorwiegend in Vancouver, dem Wohnort seiner Freundin, auf; im Dezember heirateten sie. In Vancouver konnte er stets auf Eis trainieren, auch zusammen mit anderen Spielern aus der NHL und AHL.

Müller wechselte 2012 von den Kloten Flyers zu den Everett Silvertips in eine kanadische Juniorenliga. 2013 wurde er von den San Jose Sharks in der ersten Runde der NHL-Draft gezogen. 2017 stiess er zu den New Jersey Devils. An der Eishockey-WM 2018 überzeugte er als sehr solider Verteidiger und half mit, dass die Schweizer die Silbermedaille gewannen.