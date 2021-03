Eishockey in Schweden – Mirco Müllers verrückter Hattrick am Waffeltag Der Verteidiger aus Winterthur schiesst alle Tore von Leksand zum 3:1 über Rögle, den Leader der schwedischen Eishockey-Meisterschaft. Roland Jauch

Der Winterthurer Mirco Müller verhilft seinem neuen Team in Schweden zum siebten Sieg in Serie. SHL

«Stabiler Verteidiger» sagen sie, wenn es um die Einschätzung von Mirco Müller geht. So stabil, dass er bei seinem neuen Club Leksand in Schweden pro Match auf beinahe 21 Minuten Eiszeit kommt. Müller ist in seinen 188 NHL-Partien und als wichtige Stütze der Schweizer Nationalmannschaft beim Gewinn von WM-Silber 2018 nicht als Offensiv-Verteidiger aufgefallen. Sondern als die Zuverlässigkeit in Person. Mehr als drei Goals in einer Saison hat er zuletzt 2013/14 erzielt, als Junior für die Everett Silvertips traf er damals in 60 Partien fünfmal.

Und dann passiert ihm das, von dem so mancher Stürmer mit Torriecher vielleicht eine Karriere lang nur träumen kann: Er erzielt einen Hattrick, drei Tore in einem Match. Alle Goals von Leksand beim 3:1 in der Halle von Rögle, dem Leader in der schwedischen Hockey Liga (SHL). Und einen ganzen Match benötigt er eigentlich auch nicht dazu, er trifft innerhalb von 15 Minuten und 44 Sekunden dreimal.