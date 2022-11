Schönheitsköniginnen verraten Geheimnis – Miss Argentinien und Miss Puerto Rico haben geheiratet Sie waren Konkurrentinnen und verliebten sich ineinander. Nun haben sich Mariana Varela und Fabiola Valentín offenbar das Ja-Wort gegeben.

Hielten ihre Beziehung offenbar lange geheim: Fabiola Valentín und Mariana Varela. Foto: Instagram

Die frühere Miss Argentinien und die frühere Miss Puerto Rico haben geheiratet. Auf Instagram teilten die Frauen ein Video, in dem sie Szenen ihrer Beziehung zusammengeschnitten haben.

Das Hauptbild des Posts zeigt Mariana Varela, 26, und Fabiola Valentín, 22, vor dem Justizgebäude von San Juan in Puerto Rico. Dort haben sie sich offenbar am 28. Oktober das Ja-Wort gegeben. «Nachdem wir beschlossen hatten, unsere Beziehung privat zu halten, öffneten wir die Türen an einem besonderen Tag», heisst es in der Überschrift.

Kennengelernt hatten sich die Frauen vor zwei Jahren an einem Schönheitswettbewerb in Thailand. Nachdem es beide unter die ersten Zehn geschafft hatten, schienen die beiden Schönheitsköniginnen in den sozialen Medien enge Freunde zu bleiben. Offenbar waren sie aber heimlich ein Paar.

Viele ihrer 270’000 Follower reagierten auf die Ankündigung euphorisch. «Danke für all die Liebe», antwortete Varela auf die Glückwünsche. «Wir sind sehr glücklich und gesegnet.»

red

