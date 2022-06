AOZ und Kanton Zürich in der Kritik – Missstände im Jugend-Asylheim sollen sofort aufhören Gewalt, Alkohol, Depression – das Wohl der geflüchteten Teenager im Zentrum Lilienberg ist laut Insidern gefährdet. Linke Politikerinnen fordern jetzt mehr Platz und bessere Betreuung. Pascal Unternährer

Vielen Jugendlichen im Zentrum Lilienberg geht es schlecht. Linke Politikerinnen möchten dies ändern. Illustration: Benjamin Güdel

So lieblich der Name und idyllisch die Lage, so unschön die Schlagzeilen: Im Jugend-Asylheim Lilienberg in Affoltern am Albis müssen viele Jugendliche leiden. Wie diese Zeitung kürzlich berichtet hat, sind im Heim Streit und Gewalt an der Tagesordnung. Lärm, Alkohol, fehlende Regeln und beengende Platzverhältnisse machen den Teenagern zu schaffen. Einige seien suizidgefährdet, sagen Insider. So komme es immer wieder zu Notfallplatzierungen und Spitaleinweisungen.