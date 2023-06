Restaurant Sunnezirkel in Rickenbach – Missverständnis wegen Konkursmeldung Weil gegen die Firma der ehemaligen Sunnezirkel-Pächterin der Konkurs eröffnet wurde, bleiben die Gäste nun dem Restaurant der neuen Pächterin fern. Jonas Gabrieli

Die 30-jährige Slowakin Monika Hudacek führt seit Anfang Jahr das Restaurant Sunnezirkel. Foto: Marc Dahinden

Ein kleines Inserat sorgt derzeit im Restaurant Sunnezirkel in Sulz bei Rickenbach für Unruhe. «Jeden Tag ruft mich jemand an und fragt, wann wir schliessen», sagt Pächterin Monika Hudacek, Geschäftsführerin der Activital GmbH. An den Abenden kämen weniger Leute. «Immer wieder will jemand stornieren, bei Reservationen wird gefragt, ob das dann überhaupt noch möglich sei.» Kurz: Jeden Tag gebe es «komische Fragen», sagt die Pächterin.

Die Aufregung ist auf ein Missverständnis zurückzuführen. Letzten Freitag publizierte das Konkursamt Oberwinterthur-Winterthur eine Konkurseröffnung in dieser Zeitung. Sie betrifft die Sunnezirkel Gastro GmbH an der Stationsstrasse 16 in Sulz. Dort, wo sich das Restaurant Sunnezirkel befindet. Nur: Diese Firma ist jene der ehemaligen Pächterin, die das Restaurant von Sommer 2021 bis Ende 2022 führte.

Offenbar haben viele Rickenbacherinnen und Rickenbacher diese Anzeige gelesen, und das Gerücht von der Schliessung verbreitete sich anschliessend im Dorf. Hudacek stellt deshalb klar: «Das Restaurant Sunnezirkel ist offen, und es ist nicht vorgesehen, dass es in absehbarer Zeit schliessen wird.» Gäste seien also jederzeit willkommen.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

