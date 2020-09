Gemeindeversammlung Elgg – Mister Kultur ändert die Gemeindeordnung Hanspeter Herzog prägt in der Gemeinde Elgg das kulturelle Geschehen. An der Gemeindeversammlung wehrte er sich gegen den Gemeinderat – und überzeugte die Mehrheit. Rafael Rohner

Hanspeter Herzog ist seit 30 Jahren Mitglied der Kulturkommission in Elgg. Foto: Marc Dahinden

Die Verhandlung einer Gemeindeordnung ist in der Regel eine staubtrockene Sache. So zu Beginn auch am Montagabend in Elgg. Gemeindepräsident Christoph Ziegler blätterte durch Paragrafen, sprach vom Wahlbüro oder von Finanzbefugnissen. Bis es schliesslich um die Kulturkommission ging und sich Hanspeter Herzog aus dem 44-köpfigen Publikum einschaltete. Seit der Gründung der Kulturkommission im Jahr 1990 ist er Mitglied der Kommission und prägt das kulturelle Leben in der Gemeinde.