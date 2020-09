Landluft-Kolumne – Mister Right wohnt im Dorf Den Traummann findet man nicht im Ausgang, sondern in der Landi. Andrea Thurnherr

Die Landluft-Kolumne. Cartoon: Ruedi Widmer

Mister Schweiz ist Geschichte – jetzt sucht man den Mister Right. Der muss nicht nur gut aussehen, sondern auch etwas können: Jägermeister-Shots verkaufen zum Beispiel. Ein Blick auf die Kandidaten zeigt: Städter sind nicht sehr erfolgreich. Die Winterthurer sind längst ausgeschieden, während der Elgger Marsianer Steve Schild noch um das Krönchen kämpft. Auch der letztjährige Sieger kommt aus einem Kaff: Pratval, ein 240-Seelen-Dorf in Graubünden. Nicht mal einen Volg gibt es da. Jägermeister vielleicht schon.

Diese absolut repräsentative Studie beweist: Traummänner wohnen auf dem Land. Klar, da lernt man ja noch einen richtigen Beruf. Nicht wie Städter, die an der ZHAW studieren und danach in einem Start-up arbeiten, das normale Haferflocken als gluten- und laktosefreies Porridge zum doppelten Preis verkauft.

Wer auf Partnersuche ist, sollte also in die Dorf-Chnelle in Truttikon, statt sich Nächte in der Steinberggasse um die Ohren zu hauen. An die Dorfet in Pfungen statt ans Albanifest. Oder etwas Corona-tauglicher: im Turnverein Flaach seinen Schwarm beim Völkerball schlagen, statt ihn im Fitnesscenter zu beeindrucken. Wenn alle Stricke reissen: Wer lange genug vor einer Landi-Filiale steht, hat schon immer irgendwann einen braungebrannten Bauernsohn getroffen – auf einem Gefährt mit ordentlich PS notabene. Die Autoposer aus Töss können einpacken.