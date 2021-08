Zentrum Brütten - Mit 1000 Franken am neuen Dorfzentrum teilhaben 

Zentrumsplanung Brütten – was bisher geschah Infos einblenden

– Die Zentrumsplanung ist in Brütten schon lange ein Thema. Im Dezember 2016 scheint sie konkret zu werden. Die Stimmberechtigten genehmigen einen Kredit in der Höhe von 240’000 Franken für einen Architekturwettbewerb.

– Im November 2017 entscheidet sich die Wettbewerbsjury für das Projekt «Ruedi» von Roider Giovanoli Architekten und Linea Landschaftsarchitekten aus Zürich. Geplant sind sechs Alterswohnungen und in einer weiteren Etappe ein Zentrumsbau, in dem unter anderem ein Laden und ein Bistro Platz haben sollen.

– Im Dezember 2018 genehmigen die Stimmberechtigten einen Planungskredit über 250’000 Franken für den Bau der Alterswohnungen mitten im Dorf.

– Im März 2019 sagen die Stimmberechtigten Ja zur Gründung der Aktiengesellschaft Brüel AG, die es aus juristischen Gründen braucht, um die Alterswohnungen zu bauen und zu bewirtschaften.

– Im Juni 2019 beschliesst der Gemeinderat, eine Genossenschaft mit der Planung, Realisierung und Entwicklung des Zentrums zu beauftragen. Die Ideen des Architekturwettbewerbs können, müssen aber nicht in die Planung einfliessen.

– 2019 und 2020 werden Vorstandsmitglieder für die Genossenschaft gesucht und die Planung des Dorfzentrums weitergeführt. Es werden Genossenschaftsstatuten und ein internes Organisationsreglement erarbeitet, und es finden Gespräche mit Architekten und Raumplanern statt sowie mit dem Volg, der sein Angebot im Zentrum mit grösserer Ladenfläche erweitern will.

– Im Juli 2021 wird die Genossenschaft Zentrum Brütten gegründet.

– Im August 2021 konstituiert sich der Vorstand der Genossenschaft. (hz)