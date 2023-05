Illnau-Effretikon – Mit 128 km/h auf der Usterstrasse unterwegs Zwei Autolenker wurden in Illnau mit stark übersetzter Geschwindigkeit geblitzt. Sie mussten auf der Stelle den Führerausweis abgeben. Almut Berger

Am Freitag führte die Stadtpolizei Illnau-Effretikon an der Usterstrasse in Illnau während des Feierabendverkehrs eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden bei einem Autolenker 128 km/h und bei einem weiterem 120 km/h gemessen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Erlaubt wären 80 km/h. Beiden Fahrern sei der Führerausweis «an Ort und Stelle» abgenommen worden.

Einer der Lenker sei noch im Besitz eines Führerausweises auf Probe und habe dabei zusätzlich das damit verbundene Alkoholverbot missachtet. Die Staatsanwaltschaft werde sich nun mit den beiden Beschuldigten befassen. Zudem müssen sich noch zwei weitere Personenwagenlenker wegen zu schnellen Fahrens vor dem Statthalteramt Pfäffikon verantworten.

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.